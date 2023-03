Per negoziare con la Russia bisogna cacciarla dal Donbas e dalla Crimea, dice l’ex capo della Cia (Di giovedì 9 marzo 2023) Se l’Ucraina vuole costringere Vladimir Putin a negoziare la pace l’unico modo è riconquistare militarmente il Donbass e provare a riprendersi la Crimea. In una intervista al Corriere della Sera Leon Panetta, ex direttore della Cia e segretario alla Difesa sotto la presidenza di Obama, spiega perché l’esercito ucraino nei prossimi mesi dovrà cercare di avanzare il più possibile. Gli ucraini «dovrebbero chiarire che cercheranno di farlo, perché è la cosa che Putin teme: la Crimea è il suo bottino più importante in Ucraina e, se crede che sia a rischio, è il modo migliore per costringerlo a prestare attenzione ai negoziati». Per questo motivo, secondo Panetta gli Stati Uniti dovrebbero «prendere seriamente in considerazione» l’idea di inviare le armi che servono a Kyjiv, compresi gli ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) Se l’Ucraina vuole costringere Vladimir Putin ala pace l’unico modo è riconquistare militarmente ils e provare a riprendersi la. In una intervista al CorriereSera Leon Panetta, ex direttoreCia e segretario alla Difesa sotto la presidenza di Obama, spiega perché l’esercito ucraino nei prossimi mesi dovrà cercare di avanzare il più possibile. Gli ucraini «dovrebbero chiarire che cercheranno di farlo, perché è la cosa che Putin teme: laè il suo bottino più importante in Ucraina e, se crede che sia a rischio, è il modo migliore per costringerlo a prestare attenzione ai negoziati». Per questo motivo, secondo Panetta gli Stati Uniti dovrebbero «prendere seriamente in considerazione» l’idea di inviare le armi che servono a Kyjiv, compresi gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bulghy2 : @swamilee Aumento della frustrazione media in funzione di una realtà della quale sfugge la comprensione, incapacità… - HerrGlanz : @MAX_ITA_LT_69 @GianlucaZaniniD Voglio ricordare che a ottobre e dicembre 2021 la Russia chiese un tavolo con la NA… - Silvano61597632 : RT @magicaGrmente22: negoziare uno scambio di prigionieri con la Russia e dare al suo paese più tempo per prepararsi alla guerra. ... htt… - Silvano61597632 : RT @magicaGrmente22: pubblicata il 9 febbraio 2023, Zelensky ha chiarito di aver scelto intenzionalmente di sabotare Minsk. ... 'La procras… - SilvanaColomb10 : RT @ilmondoeditutti: Donald Trump: “Darei i territori ucraini alla Russia per evitare la guerra. Nel peggiore dei casi, potrei negoziare pe… -