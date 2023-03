Per la tv russa, in occidente siamo messi al punto da mangiare scoiattoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Vorremmo informare la televisione ufficiale russa, la quale ha garantito ieri ai suoi utenti che la situazione in Europa è talmente drammatica da costringere la sua gente, segnatamente gli inglesi, ma anche gli altri, a cibarsi esclusivamente di scoiattoli: si tratta dell’ennesima smarronata. Renderebbe un servizio migliore alla stessa Azione speciale del suo zar, la televisione russa, documentandosi oltre la bieca propaganda. Vorrà dire che alla grave lacuna provvederà come al solito il Mondo libero: altro che scoiattoli, si mangiano infatti qui da noi. Le classi dirigenti delle nostre zone, e pure delle inglesi, poi segnatamente delle italiane, furono e restano a tal punto lungimiranti, quanto alle crisi sempre possibili nella sacra lotta per la libertà dell’Ucraina, da aver allevato per tempo nelle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) Vorremmo informare la televisione ufficiale, la quale ha garantito ieri ai suoi utenti che la situazione in Europa è talmente drammatica da costringere la sua gente, segnatamente gli inglesi, ma anche gli altri, a cibarsi esclusivamente di: si tratta dell’ennesima smarronata. Renderebbe un servizio migliore alla stessa Azione speciale del suo zar, la televisione, documentandosi oltre la bieca propaganda. Vorrà dire che alla grave lacuna provvederà come al solito il Mondo libero: altro che, si mangiano infatti qui da noi. Le classi dirigenti delle nostre zone, e pure delle inglesi, poi segnatamente delle italiane, furono e restano a tallungimiranti, quanto alle crisi sempre possibili nella sacra lotta per la libertà dell’Ucraina, da aver allevato per tempo nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #8marzo Un anno fa: le sanzioni faranno implodere l’economia russa. Oggi: il dominio del petrodollaro segna per la… - amnestyitalia : Molte donne in Ucraina stanno prendendo parte alla resistenza contro l’aggressione russa ma in tanti altri casi è s… - putino : Il Regno Unito ha annunciato l'apertura di una base militare nel nord della Norvegia per rafforzare le capacità del… - Ro96689588 : RT @dariodangelo91: ?????? Sbaglia chi pensa che le proteste in #Georgia siano terminate. Indetta per oggi, davanti al palazzo del Parlamento… - nemo0703 : RT @worldernest: Non abbiamo visto ancora nulla della straordinaria potenza russa Per fermare la guerra non bastano le concessioni territor… -