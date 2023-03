Per la salute dei reni: tanta acqua e poco sale (Di giovedì 9 marzo 2023) Si stima che circa il 10% della popolazione soffre di malattia renale cronica e che la mortalità correlata alle malattie renali continui ad aumentare ogni anno, tanto che si prevede che sarà la quinta principale causa di morte entro il 2040. Questi i dati diffusi in occasione della Giornata mondiale del Rene, 9 marzo 2023, dalla Società italiana di nefrologia (Sin). Come possiamo prevenire l’insorgenza di patologie ai reni? Ne parliamo con il dottor Stefano Rota, nefrologo di Humanitas Gavazzeni. Dottore, qual è la funzione dei reni? “Sebbene la funzione principale dei reni sia quello di produrre l’urina a partire dal sangue, permettendo di eliminare le scorie presenti nell’organismo, questi due organi risultano molto importanti anche per altre funzioni. Sono i reni, ad esempio, a secernere l’eritropoietina, l’ormone ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Si stima che circa il 10% della popolazione soffre di malattia renale cronica e che la mortalità correlata alle malattie renali continui ad aumentare ogni anno, tanto che si prevede che sarà la quinta principale causa di morte entro il 2040. Questi i dati diffusi in occasione della Giornata mondiale del Rene, 9 marzo 2023, dalla Società italiana di nefrologia (Sin). Come possiamo prevenire l’insorgenza di patologie ai? Ne parliamo con il dottor Stefano Rota, nefrologo di Humanitas Gavazzeni. Dottore, qual è la funzione dei? “Sebbene la funzione principale deisia quello di produrre l’urina a partire dal sangue, permettendo di eliminare le scorie presenti nell’organismo, questi due organi risultano molto importanti anche per altre funzioni. Sono i, ad esempio, a secernere l’eritropoietina, l’ormone ...

