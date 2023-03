Per Achille Costacurta il viaggio della vita arriva a 18 anni e si chiama Pechino Express (Di giovedì 9 marzo 2023) Achille Costacurta ha diciotto anni, il sorriso e gli occhi chiari della madre, i capelli neri del padre, il fisico slanciato di entrambi. Costacurta Jr. è il frutto dell’incontro tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta, uno degli amori più duraturi – stanno insieme da ventisette anni – nella storia della moderna mitologia pop della Celeb tv & il Calciatore. Oggi è sotto contratto con un’agenzia di modelli e talent, ma non ha ancora deciso cosa farà da grande. Il suo profilo Instagram è pieno di video e foto di biglietti aerei, festival musicali, piscine, spiagge con le palme, piste da sci, campi da tennis, bottiglie di champagne in discoteca, piatti di ristoranti gourmet. Ma Achille ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 marzo 2023)ha diciotto, il sorriso e gli occhi chiarimadre, i capelli neri del padre, il fisico slanciato di entrambi.Jr. è il frutto dell’incontro tra Martina Colombari e Alessandro, uno degli amori più duraturi – stanno insieme da ventisette– nella storiamoderna mitologia popCeleb tv & il Calciatore. Oggi è sotto contratto con un’agenzia di modelli e talent, ma non ha ancora deciso cosa farà da grande. Il suo profilo Instagram è pieno di video e foto di biglietti aerei, festival musicali, piscine, spiagge con le palme, piste da sci, campi da tennis, bottiglie di champagne in discoteca, piatti di ristoranti gourmet. Ma...

