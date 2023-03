Per 45% italiani il cibo è un modo per relazionarsi con i propri cari (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Per il 45% degli italiani, quasi uno su due, il consumo di cibo è un modo per relazionarsi con i propri cari, mentre per oltre uno su cinque è soprattutto "questione di salute": mangiamo non solo per nutrirci, ma con l'obiettivo di mantenerci in forma attraverso l'alimentazione e, a tale scopo, condizioniamo anche le nostre scelte alimentari. Lo rivela uno studio dell'EngageMinds Hub, il Centro di ricerca dell'Università Cattolica, campus di Cremona, diretto dalla professoressa Guendalina Graffigna. E' stato sviluppato e validato su un primo campione un indice di misura del rapporto con il cibo, una nuova scala di coinvolgimento alimentare (Psychological Food Involvement Scale, o Pfis). "Il ruolo del cibo nella vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Per il 45% degli, quasi uno su due, il consumo diè unpercon i, mentre per oltre uno su cinque è soprattutto "questione di salute": mangiamo non solo per nutrirci, ma con l'obiettivo di mantenerci in forma attraverso l'alimentazione e, a tale scopo, condizioniamo anche le nostre scelte alimentari. Lo rivela uno studio dell'EngageMinds Hub, il Centro di ricerca dell'Università Cattolica, campus di Cremona, diretto dalla professoressa Guendalina Graffigna. E' stato sviluppato e validato su un primo campione un indice di misura del rapporto con il, una nuova scala di coinvolgimento alimentare (Psychological Food Involvement Scale, o Pfis). "Il ruolo delnella vita ...

