Pentathlon, World Cup Il Cairo 2023: Alice Sotero e Elena Micheli centrano il pass per la finale (Di giovedì 9 marzo 2023) Prosegue la tappa di Il Cairo (Egitto) primo appuntamento della World Cup 2023 di Pentathlon moderno. Il programma odierno prevedeva la disputa delle semifinali femminili. Per l'Italia erano ai nastri di partenza quattro portacolori. Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Elena Micheli (Carabinieri) hanno staccato il pass per la finale. Alice Sotero, dopo la pausa per la maternità, e Elena Micheli, hanno dominato la scena nella Semifinale B, chiusa in vetta con 1064 punti, assieme alla padrona di casa Salma Abdelmaksoud. Non passano il taglio, invece, le altre due azzurre in semifinale, Irene Prampolini

