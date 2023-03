Pentathlon World Cup 2023: Michelini e Sotero in finale al Cairo (Di giovedì 9 marzo 2023) Sarà finale per Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ed Elena Micheli (Carabinieri) nella prima tappa della World Cup 2023 di Pentathlon moderno che si sta svolgendo al Cairo, in Egitto. Out invece le altre due azzurre in semifinale, Irene Prampolini (Fiamme Oro) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). Davanti a tutte si è piazzata l’atleta ucraina Olha Klunnikova con 1077 punti. La finale femminile è in programma sabato a partire dalle 9.20 ora italiana. In finale le ragazze affronteranno le prove di equitazione, scherma Bonus Round, nuoto e laser run. Nel pomeriggio invece, si è svolto il ranking round di scherma in vista delle semifinali maschili. Questi i risultati degli azzurri: Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ha chiuso con 220 punti, ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Saràper Alice(Fiamme Azzurre) ed Elena Micheli (Carabinieri) nella prima tappa dellaCupdimoderno che si sta svolgendo al, in Egitto. Out invece le altre due azzurre in semi, Irene Prampolini (Fiamme Oro) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). Davanti a tutte si è piazzata l’atleta ucraina Olha Klunnikova con 1077 punti. Lafemminile è in programma sabato a partire dalle 9.20 ora italiana. Inle ragazze affronteranno le prove di equitazione, scherma Bonus Round, nuoto e laser run. Nel pomeriggio invece, si è svolto il ranking round di scherma in vista delle semifinali maschili. Questi i risultati degli azzurri: Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ha chiuso con 220 punti, ...

