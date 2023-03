Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Bombe su Odessa e Kharkiv. «Polonia pronta a trasferire Mig all’Ucraina». Allarme Pentagono: alla Cina uranio impov… - MediasetTgcom24 : Pentagono: 'La Russia fornisce uranio arricchito alla Cina' #pentagono #russia #cina #uranio #minaccianucleare… - Agenzia_Ansa : La società russa Rosatom sta fornendo uranio altamente arricchito alla Cina. Lo ha dichiarato il sottosegretario al… - _Bleam : RT @SMaurizi: veramente importante:uno dei national security reporter del #NYT ottiene info sicuramente classificata sul fatto che #Pentago… - JohnHard3 : RT @SMaurizi: veramente importante:uno dei national security reporter del #NYT ottiene info sicuramente classificata sul fatto che #Pentago… -

... sul modello di quella analoga varata nel 2012 in. Nelle ultime 48 ore sono stati migliaia i ... La russa Rosatom sta fornendo uranio altamente arricchito alla Cina, secondo ilUcraina, bombe russe a Kiev, Kharkiv e Odessa Massiccio attacco nella notte. La centrale atomica di Zaporizhzhia senza elettricità. Allarme del: lasta fornendo uranio impoverito alla Cina. Zelensky esclude confronto con Putin, 'non mantiene la parola' Laha effettuato una serie di attacchi missilistici in tutta l'..."Siamo molto preoccupati per la cooperazione tra Mosca e Pechino in questo ambito", ha aggiunto il funzionario delsottolineando che "la Cina è impegnata in una rapida espansione e ...

Pentagono: la Russia fornisce uranio arricchito alla Cina - Ultima Ora Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La decisione del tribunale dei ministri sull’inchiesta Covid. La situazione a Lampedusa. La riforma delle pensioni in Francia. I fatti da conoscere ...