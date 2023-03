Pensioni, novità in arrivo: ecco chi potrebbe prendere l’assegno un anno prima (Di giovedì 9 marzo 2023) Andare in pensione un anno prima. Ci sarebbero novità in arrivo sul fronte Pensioni. Il governo, infatti, starebbe pensando di abbassare di un anno, da 60 a 59 anni, l’età minima per poter usufruire di una misura in particolare. In questo modo, la platea delle persone che andrebbero in pensione passerebbe da 2.900 a 13.200, circa 10mila in più. (Continua…) Leggi anche: Pensioni, scatta la sospensione: entro quando bisogna consegnare il modulo obbligatorio Andare in pensione un anno prima: l’idea del Governo Il Governo valuta l’ipotesi di mandare in pensione un anno prima alcune persone. Si tratta di una platea di 13.200 persone. Tale modifica, però, non peserebbe molto sulle casse dello Stato ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 marzo 2023) Andare in pensione un. Ci sarebberoinsul fronte. Il governo, infatti, starebbe pensando di abbassare di un, da 60 a 59 anni, l’età minima per poter usufruire di una misura in particolare. In questo modo, la platea delle persone che andrebbero in pensione passerebbe da 2.900 a 13.200, circa 10mila in più. (Continua…) Leggi anche:, scatta la sospensione: entro quando bisogna consegnare il modulo obbligatorio Andare in pensione un: l’idea del Governo Il Governo valuta l’ipotesi di mandare in pensione unalcune persone. Si tratta di una platea di 13.200 persone. Tale modifica, però, non peserebbe molto sulle casse dello Stato ...

