Pensione | atto finale | nuova petizione su change org | scendiamo in piazza

Di seguito riportiamo petizione lanciata su change.org dalla signora Sonia Vitale, che ci é stata segnalata dai nostri lettori sul sito, che vede come oggetto 'Pensione, atto finale'. Nella petizione si chiede ai sindacalisti di appoggiare i lavoratori nelle loro richieste al Governo e di scendere in piazza, come sta accadendo in Francia dove la popolazaione si é riversata nelle piazze allo scopo di contrastare la nuova riforma pensioni proposta. Le richieste esposte sono l'uscita dai 62 anni d'età, la quota 41 senza paletti anagrafici, riprostino requisiti originari di opzione donna, lavori usuranti. Riportiamo il testo della petizione, che é appena stata lanciata e quindi al momento ha poche firme, ma che siamo certe possa trovare ...

