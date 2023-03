Pene più alte per gli scafisti: cosa c’è nel decreto immigrazione varato dal governo a Cutro (Di giovedì 9 marzo 2023) Pene aumentate per gli scafisti, potenziamento dei centri dei rimpatri, commissari ad hoc per i centri con strutture fatiscenti: il governo vara un decreto sui flussi e l’immigrazione irregolare, del quale si è discusso oggi durante il Consiglio dei ministri straordinario convocato a Cutro. Fino a 30 anni di carcere per “chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato”. Il provvedimento allarga la pena a chi “compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023)aumentate per gli, potenziamento dei centri dei rimpatri, commissari ad hoc per i centri con strutture fatiscenti: ilvara unsui flussi e l’irregolare, del quale si è discusso oggi durante il Consiglio dei ministri straordinario convocato a. Fino a 30 anni di carcere per “chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato”. Il provvedimento allarga la pena a chi “compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daniela_garbati : RT @LanzoMichele: Tutta fuffa, pensa di chiudere una brutta vicenda con l'inasprimento delle pene per gli scafisti. Non una parola sull'obb… - eErgaOmnes : RT @mazzettam2: #Crosetto a capo del #BloccoNavale in stile #Meloni Uno sbarramento fatto di dispetti alle #ONG, omissioni di soccorso e ma… - aperegina61 : #conferenzastampa #governodegliorrori Per chi scappa da guerre e regimi sanguinari? Puniamo gli scafisti e i traffi… - gattogeremia : RT @mazzettam2: #Crosetto a capo del #BloccoNavale in stile #Meloni Uno sbarramento fatto di dispetti alle #ONG, omissioni di soccorso e ma… - alex_chicchi : RT @mazzettam2: #Crosetto a capo del #BloccoNavale in stile #Meloni Uno sbarramento fatto di dispetti alle #ONG, omissioni di soccorso e ma… -