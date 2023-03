Pene aumentate per scafisti e trafficanti | fino a 30 anni di carcere per chi causa morti in mare | le norme contro la tratta nel decreto Cutro

(Di giovedì 9 marzo 2023) Aumentano lecarcerarie – ma non le multe – per. E si introduce un (altro) nuovo reato per chiin, punito con la reclusionea trent’. Ecco le “disposizioni penali” contenute nella bozza del-legge che sarà approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri di: la reazione del governo Meloni al naufragio di domenica 26 febbraio, quando un barcone carico di migranti è affondato a pochi metri dlle coste calabresi, uccidendo almeno 72 persone. L’articolo 6 del provvedimento modifica l’articolo 12 del Testo unico sull’immigrazione: chi “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato” potrà essere ...

Saranno intantoleper gli scafisti e, forse, saranno introdotte nuove regole per i salvataggi in mare. Per dare un segnale la premier ha convocato il Consiglio dei ministri a Crotone. ...... al - Shebab e al - Marzougui, in appello le condanne sono state, rispettivamente, da 13 ... Se questa nomina spiega l'inasprimento delle, un'altra vicenda fa capire com'è partita la ...... con la previsione delledell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 1.500 a 6 mila euro,da un terzo alla metà in quanto neopatentato ed ulteriormente raddoppiate per ...

Pene aumentate per scafisti e trafficanti, fino a 30 anni di carcere per chi causa morti in mare: le norme… Il Fatto Quotidiano

La Meloni sbarca a Cutro. Oggi il Consiglio dei ministri varerà la stretta sui trafficanti di esseri umani e il decreto flussi.Il consiglio dei ministri nel crotonese si dovrebbe tenere non più tardi di venerdì 10 marzo. Si valuta di fissare una possibile quota annuale per l’entrata di centomila stranieri regolari, che vengan ...