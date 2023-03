Pene amputato ma il tumore non c'era, niente processo per l'urologo: "Querela in ritardo" (Di giovedì 9 marzo 2023) Non andrà a processo il medico che evirò un uomo di 69 anni, anche se il tumore inizialmente diagnosticato non c'era Leggi su lanazione (Di giovedì 9 marzo 2023) Non andrà ail medico che evirò un uomo di 69 anni, anche se ilinizialmente diagnosticato non c'era

Pene amputato ma il tumore non c'era, niente processo per l'urologo: "Querela in ritardo"

AGI - Non andrà a processo il medico aretino che nel 2018 all'ospedale di Arezzo aveva amputato il pene a un aretino, un 69enne residente in Valtiberina, per poi scoprire successivamente che il tumore, che si sospettava, non c'era. La vicenda è approdata questa mattina nell'aula del giudice per l'udienza preliminare.

Si sospettava una patologia tumorale al pene poi smentita dagli esami istologici "tardivi", secondo i legali del paziente, sui tessuti prelevati. L'uomo chiede di essere risarcito.

L'intervento chirurgico è riuscito ma il tumore non c'era e così l'uomo è rimasto senza pene. La storia è oggetto di un fascicolo giudiziario. Un uomo di sessantotto anni viene sottoposto all'intervento.