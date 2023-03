Peluche contro Meloni. A Cutro l'accoglienza dei contestatori (Di giovedì 9 marzo 2023) Il corteo delle macchine che portano Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini verso la sede del comune di Cutro dove si tiene il Consiglio dei ministri attraversa la piazza centrale del paese. Da un lato una cinquantina di manifestanti che innalzano cartelli con su scritto “Governo vergogna” e “Piantedosi assassino” urlano a gran voce “Dimissioni, dimissioni”. Dal gruppetto parte un lancio di pupazzi di Peluche verso le macchine di premier e vicepremier, simbolo, dice uno di loro, “dei bambini che hanno lasciato morire in mare”. Dall’altra parte della piazza si accalcano gli abitanti di Cutro, molti dei quali applaudono: “Siamo gente perbene, siamo con lo stato”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 marzo 2023) Il corteo delle macchine che portano Giorgia, Antonio Tajani e Matteo Salvini verso la sede del comune didove si tiene il Consiglio dei ministri attraversa la piazza centrale del paese. Da un lato una cinquantina di manifestanti che innalzano cartelli con su scritto “Governo vergogna” e “Piantedosi assassino” urlano a gran voce “Dimissioni, dimissioni”. Dal gruppetto parte un lancio di pupazzi diverso le macchine di premier e vicepremier, simbolo, dice uno di loro, “dei bambini che hanno lasciato morire in mare”. Dall’altra parte della piazza si accalcano gli abitanti di, molti dei quali applaudono: “Siamo gente perbene, siamo con lo stato”.

