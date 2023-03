Peggiorano le condizioni di salute di Bruce Willis e Demi Moore si trasferisce da lui

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) per stargli vicino in questo difficile momento Proprio un anno fa, l’attore americanoaveva annunciato il ritiro dalle scene a causa dei problemi diirreversibili che lo hanno colpito. A raccontare i dettagli della malattia è stata l’attuale moglie, Emma Heming, che ha parlato della malattia rara che gli è stata diagnosticata. Si tratta di una forma di afasia, la quale gli sta procurando una progressiva demenza frontotemporale (nota come FTD), «che sta via via intaccando le sue capacità cognitive». L’attenzione dei media nei confronti del divo hollywoodiano sono aumentate a tal punto che la moglie Emma ha lanciato una richiesta di collaborazione ai giornalisti: «So che questo è il vostro lavoro, ma restate lontani, per favore. Non urlate a mio marito, chiedendogli come sta… Semplicemente non ...