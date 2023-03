Pedrazzini candidato per la presidenza del Comitato Regionale Lombardia | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Sergioufficializza la sua candidatura come presidente delcon la seguente nota Con il presente, intendo ufficializzare la mia candidatura alladel. Una decisione che ho preso al fine di proseguire la strada intrapresa con il Direttivo in carica e il lavoro portato avanti negli ultimi due anni insieme, in uno dei momenti più complicati di sempre per il calcio dilettantistico. La mia è una candidatura nel segno della continuità e dell’impegno encomiabile di Carlo Tavecchio e di tutto il Consiglio, per garantire il sostegno necessario a tutti i club facenti parte del...