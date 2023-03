Pechino Express, ecco le coppie del reality (Di giovedì 9 marzo 2023) Il programma prede il via giovedì 9 marzo Parte giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, al via la nuova edizione di Pechino Express, alla sua seconda edizione targata Sky. Le coppie di Pechino Express LE ATTIVISTE > GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI Giorgia Soleri, milanese, autrice e influencer, è conosciuta dal pubblico sui social per il suo attivismo per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate, presentando nel 2022 una proposta di legge in Parlamento. Sempre nel 2022 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “La signorina Nessuno”. Ama il disordine, ascoltare podcast true crime e ha 3 gatti di cui si definisce fieramente “proud cat mama”. Federica Fabrizio, in arte Federippi, materana, è influencer, attivista femminista online e offline, impegnata più in generale ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Il programma prede il via giovedì 9 marzo Parte giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, al via la nuova edizione di, alla sua seconda edizione targata Sky. LediLE ATTIVISTE > GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI Giorgia Soleri, milanese, autrice e influencer, è conosciuta dal pubblico sui social per il suo attivismo per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate, presentando nel 2022 una proposta di legge in Parlamento. Sempre nel 2022 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “La signorina Nessuno”. Ama il disordine, ascoltare podcast true crime e ha 3 gatti di cui si definisce fieramente “proud cat mama”. Federica Fabrizio, in arte Federippi, materana, è influencer, attivista femminista online e offline, impegnata più in generale ...

