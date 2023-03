Pechino Express 2023, Selvaggia Lucarelli vs Giorgia Soleri: “Quindi la sua malattia le ha permesso di partecipare?” (Di giovedì 9 marzo 2023) Pechino Express 2023 parte stasera, ma il programma è già stato sconvolto da una polemica lanciata da Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista e opinionista ha puntato il dito verso Giorgia Soleri che di recente aveva parlato della sua malattia e di come si era trovata a vivere questa avventura. In una storia su Instagram Selvaggia ha postato il video del racconto di Giorgia, commentando: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non più invalidante ma è diventato gestibile, in base alle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express). Siamo felici per lei, dai, una buona notizia! Il cinema è ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023)parte stasera, ma il programma è già stato sconvolto da una polemica lanciata da. La nota giornalista e opinionista ha puntato il dito versoche di recente aveva parlato della suae di come si era trovata a vivere questa avventura. In una storia su Instagramha postato il video del racconto di, commentando: “il dolore che la costringeva a letto per settimane e non permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non più invalidante ma è diventato gestibile, in base alle occasioni a cui non può rinunciare (). Siamo felici per lei, dai, una buona notizia! Il cinema è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - fraversion : Victoria Cabello torna in tv, da maggio in prime time su TV8 con un format di cui è anche co-autrice. In coppia con… - LordShinigami7 : Quindi oggi partono LoL3 e pechino express, e io non ho né Prime né Sky/Now Tv ???????????????? aspettiamo tempi migliori - perlina71104531 : Stasera inizia Pechino Express ?? Che pace! #oriele -