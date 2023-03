Pechino Express 2023 | la nuova edizione attraversa “La via delle Indie”

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Per il secondo anno consecutivoresta un’esclusiva di Sky: a partire dal 9 marzova infatti in onda la, la decima in totale (le prime otto sono state trasmesse da Raidue) e la seconda, appunto, per la pay tv. A condurre ritroviamo Costantino della Gherardesca, anche in questa occasione affiancato da Enzo Miccio, che era subentrato nell’scorsa a causa di un infortunio di Costantino. Miccio se l’è cavata così bene che la produzione ha deciso di mantenere la conduzione di coppia anche in questa. La forza del programma, però, restano i partecipanti: nove coppie in gara che si sfideranno in un percorso tra cultura e popoli differenti e prove molto difficili, tutto per arrivare primo al traguardo e non essere eliminati. ...