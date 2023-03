Pechino Express 2023 | i concorrenti e le coppie

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tutto pronto per, l’avventuroso reality che torna da stasera su Sky per dieci settimane. Il viaggio di questa stagione si svilupperà lungo “La via delle Indie”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà ialla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo. Quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Ecco ledi ...