Pechino Express 2023: dove vederlo in TV e streaming da stasera (Di giovedì 9 marzo 2023) Pechino Express 2023, il reality targato Banijay Italia, prende il via in questo giovedì 9 marzo. In TV sarà possibile seguirlo da stasera su Sky Uno, sempre in prima serata, alle 21:15. In streaming saranno NOW e Sky Go a dare la possibilità di vedere ciascuna delle 10 puntate, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand. Nel corso della prima puntata tutti i 18 concorrenti viaggeranno per 372 km attraverso l'India, alla scoperta di luoghi sensazionali e mestieri curiosi. Partiranno da Mumbai, la città più grande del Paese, multietnica e pluralista, culla di una diversità culturale unica al mondo: in particolare, il sipario sulle sfide itineranti di Pechino Express si alzerà nel grande piazzale antistante il Gateway of India, l'arco commemorativo ...

