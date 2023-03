Pd visto da Bologna | Lepore vuole chiarezza | ' Ha prevalso una linea | basta correnti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _pacificic : A Bologna stavano facendo una manifestazione contro il patriarcato. Passare in mezzo alla folla era l'unico modo pe… - jxgiuliano : RT @anubi_matt: Visto che domani il #GovernoMeloni deve andare a fare lo show a #Cutro è meglio togliere di mezzo le bare e trasferirle a B… - DonaFCIM : @Gianlucaimpa @90ordnasselA Bologna dello scorso anno, chiariamo. Siccome abbiamo una proprietà alla canna del gas… - GigiAdinolfi : RT @anubi_matt: Visto che domani il #GovernoMeloni deve andare a fare lo show a #Cutro è meglio togliere di mezzo le bare e trasferirle a B… - Maurizio101112 : RT @anubi_matt: Visto che domani il #GovernoMeloni deve andare a fare lo show a #Cutro è meglio togliere di mezzo le bare e trasferirle a B… -

'C'è una nuova generazione in campo, tutti dobbiamo dare una mano Il partito veniva considerato morto e invece c'è stata una grande ...Un lavoro che ci haimpegnati con Gesco e con il Tavolo del Turismo in uno strategico ...e Salernitana con due gare su tre al 'Ferraris'. Le 7 lunghezze […] Andora Cronaca Sport ...L'ultima volta che il Milan ha giocato i quarti di Champions Stefano Pioli allenava ildi Di Vaio e Perez. Ora il calcio l'ha portato a festeggiare il passaggio ai quarti contro ...abbiamo...

Pd visto da Bologna, Lepore vuole chiarezza: "Ha prevalso una ... QUOTIDIANO NAZIONALE

"C’è una nuova generazione in campo, tutti dobbiamo dare una mano Il partito veniva considerato morto e invece c’è stata una grande mobilitazione" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...