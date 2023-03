Pd: Speranza, 'solidarietà a Schlein, scritta inaccettabile' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Tutta la mia solidarietà a Elly Schlein per il vile attacco subito. Quella scritta è inaccettabile. Rievoca i peggiori tempi vissuti in Italia e in Europa". Così Roberto Speranza su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Tutta la miaa Ellyper il vile attacco subito. Quella. Rievoca i peggiori tempi vissuti in Italia e in Europa". Così Robertosu twitter.

