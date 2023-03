Pd | Ruotolo | “Mi sono iscritto e sono emozionato È tempo di cambiare tutto”

(Di giovedì 9 marzo 2023)di lettura: < 1 minuto“Mial Pd. La procedura online è semplicissima e mi, perché nei miei ultimi 43 anni di vita da giornalista professionista, l’unica tessera che avevo in tasca era quella dell’Anpi. Dopo essermi impegnato nelle primarie come portavoce campano della mozione Schlein, dopo l’elezione di Elly a segretaria, coerentemente mial nuovo Pd. C’è aria di cambiamento anche nella nostra Regione dove bisogna mettere alle spalle il partito delle tessere gonfiate e dei pacchetti di voti. La politica deve tornare ad essere impegno e passione. Abbiamo bisogno di ricostruire la sinistra e il fronte democratico per poter essere oggi opposizione credibile e ...

