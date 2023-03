**Pd: lettera minacce a Boccia al Nazareno, solidarietà senatori dem** (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Siamo vicini a Francesco Boccia vittima dell'ennesimo gesto intimidatorio contro il Pd. Non ci faremo intimidire ne spaventare. A lui l'abbraccio delle senatrici e dei senatori dem”. Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, dopo la notizia della lettera con minacce destinata a Francesco Boccia recapitata al Nazareno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Siamo vicini a Francescovittima dell'ennesimo gesto intimidatorio contro il Pd. Non ci faremo intimidire ne spaventare. A lui l'abbraccio delle senatrici e deidem”. Così la presidente deidel Pd, Simona Malpezzi, dopo la notizia dellacondestinata a Francescorecapitata al

