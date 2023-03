Pd | Iv | ' falso che con Renzi avesse gestione leaderistica'

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Continuiamo a leggere le notizie più incredibili attribuite alla 'e priva di rispetto per le minoranze' del Pd di Matteo. Si tratta di affermazioni false”. Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva. “Vale la pena ricordare che quando nel 2013vinse le primarie contro Cuperlo e Civati con il 70% dei consensi, il neo segretario confermò i capigruppo Speranza e Zanda, che pure avevano votato Cuperlo e indicò per la presidenza lo stesso Cuperlo. Quando dopo qualche settimana Cuperlo si dimise,indicò alla presidenza Orfini che aveva anch'egli sostenuto Cuperlo. Questo per rispondere a chi cita costantemente (e spesso a sproposito) la mancanza di pluralismo dentro il Pd”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : ? Giuseppe Conte ripete spesso che il Superbonus ha fatto crescere il Pil italiano del 10% in due anni. È falso. Il… - sole24ore : ?? Il logo è uguale all'originale, ma l’italiano è sgangherato e la #mail del mittente considerata improbabile. ?? P… - borghi_claudio : @JonathanZatti98 @LaVeritaWeb @BelpietroTweet No. Ma nello specifico quel titolo è falso. La commissione non è sta… - Cianfer77 : @SashaColautti @usbsindacato punti primo: dite che il negoziato è essenziale. I negoziati sono stati tentati da eu,… - rideredite80 : @_hijadelanoche Invece è un manipolatrice falso che giocava con Oriana e adesso non vuole passare male #GFvip #orianistas -

Si tratta di un dispositivo di odio collaudatoha fatto da sfondo alla diffusione delstorico dei "I Protocolli dei savi di Sion" eha origini lontane. L'antisemitismo prescinde dalla ...Quando non ci riescono, e perdono, la motivazionericorre è simile. Come spiega Conte il suo ennesimo passonelle coppe europee, dopo lo zero a zero di Tottenham - Milanmette i ......ai giudici di voler rinunciare al mandato poiché in passato è stato difensore d'ufficio del... La Corte, oggi in diversa composizione per l'assenza della presidenteè stata sostituita ...

IV, “Falso che Pd di Renzi avesse gestione leaderistica” Agenparl

Il trasferimento del fascicolo, che fra i reati contestati, a seconda delle posizioni, vede anche l'omissione di atti di ufficio, falso e truffa, è legato alla competenza territoriale. Ai tre ex minis ...Con un passato doloroso, una donna vive come fuggitiva insieme alla figlia, considerando per molto gli hotel come fossero casa propria.