Pd | Calenda | ' sì a lavoro comune su alcuni temi no alleanza politica'

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Sulla Sanità, su, certo che c'è la possibilità, il dovere di lavorare insieme, anche sul salario minimo. Ma altra cosa è una. Molte delle tesi della Schlein non le condivido. Siamo distinti, tuttavia se ci sono cose che condividiamo dobbiamo lavorarci insieme. Conta la cosa che proponi, non chi la propone". Lo ha detto Carloa Agorà su unacon il Pd.

Migliaia di persone in piazza per lo sciopero transfemminista di Non Una di Meno. A Roma una marea di persone ha invaso le strade della città, da Ostiense fino a largo Bernardino da Feltre.