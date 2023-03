Pd | Bonafè | ' Schlein valorizzerà pluralismo | capacità Bonaccini la rafforzerà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "La partecipazione alle primarie del Pd e la corsa al tesseramento di questi giorni testimonia come la nostra sia una comunità viva e vitale. Ellysaprà sviluppare queste risorse, garantendo unità al partito e valorizzando la pluralità di culture e sensibilità che lo caratterizzano". Così Simona(Pd) ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Ritengo quindi che l'esperienza e ledisaranno fondamentali per rafforzare la leadership della nostra segretaria: prima delle alleanze definiremo tutti insieme la nostra identità ed il programma per tornare alla guida del paese”.