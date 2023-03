Pd: Bonaccini, 'solidarietà a Schlein, non ci intimidiscono' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Parole indegne. Massima vicinanza e solidarietà ad Elly Schlein. Non pensino di intimidirci". Così Stefano Bonaccini su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Parole indegne. Massima vicinanza ead Elly. Non pensino di intimidirci". Così Stefanosu twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zark000 : @LuigiMascheroni Solidarietà al compagno Bonaccini. Perdere contro questa deve essere veramente doloroso. A livello… - SteoRomanini58 : @sbonaccini E per il pestaggio all'università di Bologna, o Bonaccini, quando organizzi una manifestazione di soli… - Gioia46507476 : @ultimora_pol E i ragazzi di dx picchiati dai collettivi di sx a Bologna come li qualifichiamo? Qualcuno a Bologna,… - ilriformista : 'Non ho perso contro un avversario, perché quello è a destra. Non possiamo più permetterci fratture, lotte intestin… - GiaDario52 : @doluccia16 Avesse vinto Bonaccini avresti fatto un tweet sul suo aspetto fisico? Quando si dice solidarietà femmin… -

Strage di Cutro, Bonaccini: "Accogliamo le bare perché siamo solidali, ma governo fallimentare" ... "Lo abbiamo fatto volentieri, perché la solidarietà e l'umanità non si danno a corrente alternata, a seconda del governo in carica". Però Stefano Bonaccini criticato durante le primarie per non aver ... Sale la tensione tra i familiari vittime: "No ai trasferimenti" ... Matteo Lepore che dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in segno di solidarietà con i familiari delle vittime. "Arriveranno le prime 7 salme dei naufraghi, le accoglieremo con il rispetto ... Sale la tensione tra i familiari vittime: 'No ai trasferimenti' ... Matteo Lepore che dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in segno di solidarietà con i familiari delle vittime. 'Arriveranno le prime 7 salme dei naufraghi, le accoglieremo con il rispetto ... ... "Lo abbiamo fatto volentieri, perché lae l'umanità non si danno a corrente alternata, a seconda del governo in carica". Però Stefanocriticato durante le primarie per non aver ...... Matteo Lepore che dal presidente della Regione, Stefano, in segno dicon i familiari delle vittime. "Arriveranno le prime 7 salme dei naufraghi, le accoglieremo con il rispetto ...... Matteo Lepore che dal presidente della Regione, Stefano, in segno dicon i familiari delle vittime. 'Arriveranno le prime 7 salme dei naufraghi, le accoglieremo con il rispetto ... Pd: Bonaccini, 'solidarietà a Schlein, non ci intimidiscono' Il Tirreno