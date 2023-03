Pd: Bonaccini, 'presidente? Dell'Emilia per due anni, poi si vede' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Io presidente? Ancora per due ani presidente Dell'Emilia Romagna, per il resto vediamo". Lo ha detto Stefano Bonaccini, a L'aria che tira, a proposito degli assetti del Pd e Dell'ipotesi Della sua presidenza del partito. "A me interessa poco parlare di assetti e ruoli, le persone fuori non si aspettano questo ma cosa saremo in grado di proporre e fare", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Io? Ancora per due aniRomagna, per il resto vediamo". Lo ha detto Stefano, a L'aria che tira, a proposito degli assetti del Pd e'ipotesia sua presidenza del partito. "A me interessa poco parlare di assetti e ruoli, le persone fuori non si aspettano questo ma cosa saremo in grado di proporre e fare", ha aggiunto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Sky - Stefano #Bonaccini potrebbe diventare presidente del Partito Democratico. @ultimora_pol - TV7Benevento : Pd: Bonaccini, 'presidente? Dell'Emilia per due anni, poi si vede' - - eliopipolo69 : RT @tempoweb: #Bonaccini non farà il vice segretario. Vuole la presidenza del partito @lefrasidiosho per #iltempodioshø - PressReview99 : Pd, Bonaccini fa i capricci: vuole la presidenza. Rottura con Schlein? - dukana2 : RT @erretti42: Il nuovo (?) Pd: Presidente: Bonaccini Segretaria vicaria: Chiara Gribaudo Vice Segretario: Marco Fuffaro. Quanto ai capigru… -