Pd: Bonaccini, 'bene tanti arrivi ma evitiamo emorragia silenziosa' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Noi abbiamo permesso di partecipare nella prima fase anche a chi non era iscritto, come quelli di Articolo 1. C'era da auspicarlo, così come Elly è rientrata, speriamo che in tanti arrivino ma dobbiamo evitare l'emorraggia silenziosa. Per questo dobbiamo lavorare per rigenerare il Pd". Lo ha detto Stefano Bonaccini a L'aria che tira. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Noi abbiamo permesso di partecipare nella prima fase anche a chi non era iscritto, come quelli di Articolo 1. C'era da auspicarlo, così come Elly è rientrata, speriamo che inno ma dobbiamo evitare l'emorraggia. Per questo dobbiamo lavorare per rigenerare il Pd". Lo ha detto Stefanoa L'aria che tira.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Bonaccini, 'bene tanti arrivi ma evitiamo emorragia silenziosa' - - Cinzia98558328 : #storieitaliane Caro Bonaccini ma cone si fa a criticare questo Governo quando da anni ha governato un altro govern… - Italia_Notizie : De Benedetti: «Bene Schlein, l’avrei votata. Mia moglie era per Bonaccini» - e_astuto : RT @e_astuto: @Adnkronos ... non mi è chiaro perché vice segretario va bene se lo offre Bonaccini e non se lo offre Schlein. La carica di P… - e_astuto : @Adnkronos ... non mi è chiaro perché vice segretario va bene se lo offre Bonaccini e non se lo offre Schlein. La c… -

Pd, Schlein rischia già di finire in pezzi De Micheli asfalta Schlein Bonaccini reclama la presidenza del partito evocando addirittura l'... E sul termovalorizzatore di Roma che si fa Gualtieri lo sa bene, Elly l'ambientalista un po' meno: ... Intervista a Matteo Renzi. Oggi a Cutro una passerella mediatica Io personalmente alla guida del Terzo polo vedo bene la conferma di Calenda. Quale giudizio dà dell'... la sua elezione è stata una sorpresa per lei All'inizio ero convinto vincesse Bonaccini. Col ... Quando salirà una donna al Quirinale Dicono 'paese maschilista' ma… ... è stata la volta di Elly Schlein che in pochi ritenevano potesse battere Stefano Bonaccini alla ...delle donne che potrebbero essere il nuovo presidente della repubblica vorrebbe dire non volerle bene. De Micheli asfalta Schleinreclama la presidenza del partito evocando addirittura l'... E sul termovalorizzatore di Roma che si fa Gualtieri lo sa, Elly l'ambientalista un po' meno: ...Io personalmente alla guida del Terzo polo vedola conferma di Calenda. Quale giudizio dà dell'... la sua elezione è stata una sorpresa per lei All'inizio ero convinto vincesse. Col ...... è stata la volta di Elly Schlein che in pochi ritenevano potesse battere Stefanoalla ...delle donne che potrebbero essere il nuovo presidente della repubblica vorrebbe dire non volerle Pd: Bonaccini, 'bene tanti arrivi ma evitiamo emorragia silenziosa' Gazzetta di Reggio Pd: Bonaccini, ‘bene tanti arrivi ma evitiamo emorragia silenziosa’ Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Noi abbiamo permesso di partecipare nella prima fase anche a chi non era iscritto, come quelli di Articolo 1. C’era da auspicarlo, così come Elly è rientrata, speriamo che i ... Pd, Schlein: Bonaccini presidente o vice-segretario Si decide entro domenica La segretaria Pd e il presidente dell'Emilia Romagna devono rivedersi a breve per mettere nero su bianco i termini dell'impegno che hanno preso venerdì, nel loro primo faccia a faccia post primarie: i ... Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Noi abbiamo permesso di partecipare nella prima fase anche a chi non era iscritto, come quelli di Articolo 1. C’era da auspicarlo, così come Elly è rientrata, speriamo che i ...La segretaria Pd e il presidente dell'Emilia Romagna devono rivedersi a breve per mettere nero su bianco i termini dell'impegno che hanno preso venerdì, nel loro primo faccia a faccia post primarie: i ...