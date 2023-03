Pd | Antoniozzi FdI | ' agenda Schlein sui diritti pura retorica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Se l'parte da ius soli e Ddl Zan, due provvedimenti difficilmente approvabili, siamo nel campo delladi testimonianza". Lo dice Alfredovice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Dopo dieci anni in cui ha governato guidando per diverso tempo il Paese -dice- il Pd non ha approvato lo ius soli, né il Dddl Zan, non ha cancellato la Bossi Fini e non ha legalizzato la cannabis. È surreale non approvare leggi di cui si va fieri quando sì è in maggioranza per poi proporli quando sì è all'opposizione". "In realtà si tratta di strumentalizzazioni - conclude- per raccogliere un po' di gente in piazza: nulla di più".