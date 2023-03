Paventi | «L’Inter si sblocchi fuori casa in difesa del secondo posto»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 marzo 2023)si esprime sulche domani affronterà lo Spezia in campionato. La squadra di Inzaghi dovrà necessariamente sbloccarsi in trasferta CAMBIARE ROTTA ?chiama i nerazzurri a cambiare marcia in trasferta: «deve migliorare in trasferta perché rispetto alle partite inil trend è decisamente diverso e se vuole continuare a difendere ildeve trovare continuità e sbloccarsi. Vincere contro lo Spezia sarebbe anche importante in vista del Porto». Le sue parole su Sky Sport. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...