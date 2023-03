Paura Per Maria De Filippi: Parla il Migliore Amici di Costanzo! (Di giovedì 9 marzo 2023) A distanza di pochi giorni dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, ci si domanda come stia realmente Maria De Filippi. In molti sono preoccupati per lei, anche Giorgio Assumma, amico di vecchia data di Costanzo. L’uomo sa bene che per la conduttrice sarà difficile superare l’immenso dolore per la perdita del marito, anche se ha già deciso di tornare al lavoro. Ecco cosa ha raccontato il Migliore amico di Costanzo! Giorgio Assumma preoccupato per Maria De Filippi Per Maria De Filippi, la perdita del marito è stata un colpo durissimo ed anche inaspettato. Maurizio Costanzo, infatti, era entrato in clinica per un semplice intervento di routine e nessuno si sarebbe mai aspettato il peggio. Andare avanti senza di lui è doloroso, ma Maria si è ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 9 marzo 2023) A distanza di pochi giorni dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, ci si domanda come stia realmenteDe. In molti sono preoccupati per lei, anche Giorgio Assumma, amico di vecchia data di Costanzo. L’uomo sa bene che per la conduttrice sarà difficile superare l’immenso dolore per la perdita del marito, anche se ha già deciso di tornare al lavoro. Ecco cosa ha raccontato ilamico diGiorgio Assumma preoccupato perDePerDe, la perdita del marito è stata un colpo durissimo ed anche inaspettato. Maurizio Costanzo, infatti, era entrato in clinica per un semplice intervento di routine e nessuno si sarebbe mai aspettato il peggio. Andare avanti senza di lui è doloroso, masi è ...

