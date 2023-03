Paura Messi, un tifoso invade il campo e...: retroscena Bayern - Psg (Di giovedì 9 marzo 2023) MONACO - Oltre al danno della cocente eliminazione dalla Champions League, Messi ha rischiato anche la beffa nella notte europea finita in disfatta per il Psg a Monaco contro il Bayern , capace di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 marzo 2023) MONACO - Oltre al danno della cocente eliminazione dalla Champions League,ha rischiato anche la beffa nella notte europea finita in disfatta per il Psg a Monaco contro il, capace di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Paura #Messi, un tifoso invade il campo e...: retroscena Bayern-#Psg: La notte di #ChampionsLeague della Pulce, eli… - anna_giu1 : RT @LuciaLaVita1: @Moonlightshad1 Tajani ha detto che finalmente l'italia conta in Europa, e che hanno dato tutti ragione alla meloni. Inta… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Il Consiglio dei ministri a Cutro. Ok al decreto sui migranti. Inutile spreco di denaro pubblico tra scorte e mezzi. D… - laperlaneranera : Il Consiglio dei ministri a Cutro. Ok al decreto sui migranti. Inutile spreco di denaro pubblico tra scorte e mezzi… - LuciaLaVita1 : @Moonlightshad1 Tajani ha detto che finalmente l'italia conta in Europa, e che hanno dato tutti ragione alla meloni… -