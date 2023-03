Patto di Stabilità, riforma al traguardo: cosa cambia per l’Italia? (Di giovedì 9 marzo 2023) Riflettori puntati sulla riunione dell’Ecofin in programma martedì prossimo quando arriverà la fumata bianca sul testo (che ha già ricevuto l’ok da parte di tutti i componenti del Comitato economico e finanziario) che mette nero su bianco l’attesa riforma del Patto di Stabilità. Patto Stabilità, riforma al via Percorsi di aggiustamento del debito specifici per ogni Paese, “spalmati” su base pluriennale con la possibilità di ottenere flessibilità in cambio di riforme e investimenti: è questo il punto di sintesi proposto dalla Commissione sul quale i governi dei 27 Stati Ue hanno raggiunto un accordo di massima. Nel documento verranno ribaditi i parametri del 3% (deficit) e 60% (debito) visto che per la modifica per farlo serve una modifica dei Trattati. Ma ciò che cambierà sarà il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 9 marzo 2023) Riflettori puntati sulla riunione dell’Ecofin in programma martedì prossimo quando arriverà la fumata bianca sul testo (che ha già ricevuto l’ok da parte di tutti i componenti del Comitato economico e finanziario) che mette nero su bianco l’attesadeldial via Percorsi di aggiustamento del debito specifici per ogni Paese, “spalmati” su base pluriennale con la possibilità di ottenere flessibilità in cambio di riforme e investimenti: è questo il punto di sintesi proposto dalla Commissione sul quale i governi dei 27 Stati Ue hanno raggiunto un accordo di massima. Nel documento verranno ribaditi i parametri del 3% (deficit) e 60% (debito) visto che per la modifica per farlo serve una modifica dei Trattati. Ma ciò che cambierà sarà il ...

