Patrizio Oliva torna a teatro, il campione di Mosca 1980 è di scena a Roma (Di giovedì 9 marzo 2023) Patrizio Oliva torna a teatro. Il campione olimpico di Mosca 1980, nato a Napoli, classe 1959, sarà in scena alla Sala Umberto di Roma martedì 14 marzo (ore 21) con la piece "Patrizio VS Oliva", scritto da Fabio Rocco Oliva e tratto da "Sparviero – La mia storia", libro firmato dai due Oliva che racconta la carriera dell'ex campione europeo Ebu nei superleggeri e welter e campione mondiale Wba nei superleggeri. La regia è di Alfonso Postiglione, costumi di Giuseppe Avallone, disegni e illustrazioni di Daniele Bigliardo, musiche di Stefano Gargiulo e spazio scenico di Daniele Stella.

