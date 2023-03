Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : Passata la festa, gabbato lo santo: Ue madre o matrigna? - STEVE19722 : @Bleky94 vabbe' ma l'importante e' che ti sei divertita! quando sara' passata la sbornia, controllerai che festa era. - Endless53707141 : @MaraBerloni Passata la festa, resta la donna. Buon giorno a te?????? - Toni_ct_1 : RT @CinziaVanPelt: Passata la festa torniamo a servire l’uomo ?? - CinziaVanPelt : Passata la festa torniamo a servire l’uomo ?? -

... come tanti studenti che non danno esami e mentono ai genitori, fino alladi laurea Noi ...al Tg3, si è occupata della prima edizione del programma Samarcanda, talk show con Michele ...L'8 marzo si celebra ladella donna e anche negli studi Mediaset questa data non è certoinosservata. Non stiamo parlando di una programmazione particolare o dei focus per l'occasione, ...Commenta per primo Oggi, 8 marzo, è la Giornata Internazionale della Donna. Ricorrenza che non èinosservata nemmeno a Massimiliano Allegri: al termine della conferenza stampa pre Juve - Friburgo, il tecnico toscano ha fatto distribuire un omaggio floreale alle donne presenti in sala.

Coderblock, il “metaverso made in Italy” sembra arrivare a festa finita WIRED Italia

Rap tus di violenza da parte di un ventiquattrenne in via Mazzini dopo l’evento biancazzurro "Una scheggia di vetro ha ferito un bambino". Il ragazzo è rimasto ferito a una mano ...Migliaia di persone in piazza per lo sciopero transfemminista di Non Una di Meno. A Roma una marea di persone ha invaso le strade della città, da Ostiense fino a largo Bernardino da Feltre.