Pasqua 2023 in Vaticano: il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco

Città del Vaticano – Con l'avvicinarsi della Pasqua, la Santa Sede ha diffuso il calendario ufficiale con le celebrazioni che Papa Francesco presiederà durante tutta la Settimana Santa. Si inizia domenica 2 aprile, con la tradizionale processione e messa della Domenica delle Palme. Il rito si svolgerà in piazza San Pietro alle ore 10 e, probabilmente, come accaduto anche lo scorso anno, Bergoglio "salterà" la processione che ricorda l'ingresso trionfale di Cristo a Gerusalemme attendendo l'arrivo di cardinali e vescovi direttamente sul sagrato. Mercoledì 5 aprile, in piazza San Pietro, alle ore 9.00, il Pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì. Il giorno dopo, giovedì 6 aprile, nella basilica vaticana, presiederà, alle ore 9.30, la Messa Crismale, con tutto il ...

