Parte l’instore tour di Diodato per Così Speciale | tutte le date

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023)diè già imminente, e il cantautore di Aosta non vede l’ora di riabbracciare i suoi fan per presentare, il suo nuovo album in uscita il 24 marzo. La deadline della pubblicazione corrisponde con la prima data, come tradizione comanda, e per i fan sarà un’occasione unica per un incontro intimo con l’artista di Fai Rumore. A proposito del nuovo album, anticipato dalla title-track, una struggente ballata,ha parlato di un lavoro svolto “con cura e silenzioso” nel corso del quale si è circondato di “musicisti straordinari”. All’interno troveremo “fiori lievi e potenti che crescono nonostante il brutto”.dile24/03 ...