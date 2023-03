Parigi-Nizza 2023 | Primoz Roglic | “Non ero la prima scelta della squadra | sono stato fortunato”

(Di giovedì 9 marzo 2023) In una stagione in cui le stelle del firmamento ciclistico stanno brillando già dalle prime apparizioni, è arrivata oggi anche lavittoria di. Lo sloveno, seppur non ancora al massimo delle condizioni, ha battuto la concorrenza sul duro strappo di Tortoreto, nella quarta tappaTirreno-Adriatico. Lo sloveno ha raccontato di non esserelaJumbo per la tappa odierna, ma che la sua vittoria è nata anche dalla caduta del compagno Wout Van Aert. Queste le sue parole ai microfoni di Eurosport al terminefrazione: “contento. Una vittoria è sempre una vittoria emolto contento di essere tornato subito così in stagione”. “Il ...

Doppietta Jumbo Visma. Dopo il colpo di Primoz Roglic su traguardo di Tortoreto alla Tirreno - Adriatico, i 'calabroni gialli' hanno regalato il bis allacon la volata vincente di Olav Kooij. L'olandese battezza la ruota di Pedersen e riesco a passarlo nel finale. Per il 21enne è il primo successo della stagione, il 16° in carriera. Dopo ...La classifica generale della2023 aggiornata dopo la quinta tappa. Olav Kooij ha tagliato per primo il traguardo dopo i 212,4 km tra Saint - Symphorien - sur - Coise e Saint - Paul - Trois - Chateaux, centrando la ...I risultati e la classifica della quinta tappa della2023 , con l'ordine di arrivo dopo i 2112,4 km tra Saint - Symphorien - sur - Coise e Saint - Paul - Trois - Chateaux. A vincere in volata è Olav Kooij , che dopo aver collezionato ...

Classifica Parigi-Nizza 2023, quarta tappa: Tadej Pogacar balza in testa, decimo Sobrero OA Sport

14.02 La TotalEnergies ha scelto per questa Parigi-Nizza uno schieramento tutto per Pierre Latour, al momento diciassettesimo nella generale a 2’12” da Tadej Pogacar. 13.59 Sempre la Trek-Segafredo a ...Dopo la battaglia di ieri sulla Loge des Gardes, nuova tappa piuttosto tranquilla in questa quinta giornata della Parigi-Nizza 2023. Al terzo finale in volata di questa edizione, arriva la vittoria de ...