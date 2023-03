Parigi-Nizza 2023 | Olav Kooij | “Vittoria più importante della mia carriera”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : PARIGI-NIZZA 2023. GRAN GIORNATA DELLA JUMBO, A SEGNO OLAV KOOIJ - infoitsport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA - infoitsport : Parigi-Nizza 2023: ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi - infoitsport : Parigi-Nizza: Kooij beffa Pedersen. Pogacar leader, ma Gaudu è a 6' - infoitsport : Parigi-Nizza 2023, Tadej Pogacar si aspetta battaglia domani: 'Può succedere di tutto' -

La quinta tappa dellaè stata conquistata dall'olandese Olav Kooij in volata. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar, con Gaudu a solo 6" e col principale rivale dello sloveno Vingegaard a 46". ...Il video con gli highlights della quinta tappa della2023. E' ancora arrivo in volata, è ancora acuto della Jumbo Visma, questa volta con il velocista Olav Kooij che beffa tutti e alza le braccia a cielo nel traguardo della quinta tappa ...Doppietta Jumbo Visma. Dopo il colpo di Primoz Roglic su traguardo di Tortoreto alla Tirreno - Adriatico, i 'calabroni gialli' hanno regalato il bis allacon la volata vincente di Olav Kooij. L'olandese battezza la ruota di Pedersen e riesco a passarlo nel finale. Per il 21enne è il primo successo della stagione, il 16° in carriera. Dopo ...

Al termine della quinta tappa dell'81ma edizione della Parigi-Nizza, in testa alla classifica generale si conferma Tadej Pogacar, vincitore della frazione di ieri: l'alfiere della UAE Team Emirates ...