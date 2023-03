Parigi-Nizza 2023 oggi: tappa Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois-Châteaux, orari, percorso, tv, streaming, favoriti (Di giovedì 9 marzo 2023) Si svolgerà nella giornata odierna la quinta frazione della Parigi-Nizza 2023, corsa francese di livello World Tour che proseguirà fino a domenica 12 marzo. Dopo la tappa di ieri dedicata agli scalatori, in cui è arrivata la grande vittoria di Tadej Pogacar (lo sloveno della UAE Team Emirates si è anche preso la maglia gialla), quest’oggi ci sarà una frazione per le ruote veloci. Si partirà da Saint-Symphorien-sur-Coise alle ore 11:35 e si arriverà, dopo 212.4 km, a Saint-Paul-Trois-Châteaux. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulla tappa di oggi. percorso Pronti, via e sarà ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Si svolgerà nella giornata odierna la quinta frazione della, corsa francese di livello World Tour che proseguirà fino a domenica 12 marzo. Dopo ladi ieri dedicata agli scalatori, in cui è arrivata la grande vittoria di Tadej Pogacar (lo sloveno della UAE Team Emirates si è anche preso la maglia gialla), quest’ci sarà una frazione per le ruote veloci. Si partirà da-sur-alle ore 11:35 e si arriverà, dopo 212.4 km, a. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulladiPronti, via e sarà ...

