Parigi | 32enne italiana muore in carcere il giorno dopo l’arresto | la Procura di Roma apre un’inchiesta

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un suicidio: si è impiccata in cella. Così le autorità francesi spiegano la morte di Gilda Ammendola,arrestata in Francia lo scorso 21 gennaio e trasferita neldi Fleyry-Merogis a. Una ricostruzione che non convince i familiari della donna, madre di una bambina di 8 anni, che hanno presentato un esposto, assistiti dall’avvocato Domenico Scarpone, col quale chiedono di fare chiarezza su quanto avvenuto nel penitenziario transalpino. E ladiha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio: i pm di piazzale Clodio hanno disposto l’autopsia sul corpo dellaoriginaria di Portici, centro in provincia di Napoli. L’esame autoptico dovrebbe svolgersi la prossima settimana a Napoli dove, nel frattempo, è stata ...

commenta Svolta sul caso della detenuta italiana suicida in cella a, laGilda Ammendola. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. La donna, originaria di Portici (Napoli), incensurata e madre di una bambina di 8 anni, era stata arrestata lo ...La famiglia di Gilda Ammendola non crede alla versione delle autorità francesi secondo cui laoriginaria di Portici, nel Napoletano, si sia tolta la vita in carcere. La procura di Roma ...,...La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte, che risale al 21 gennaio scorso, di Gilda Ammendola, latrovata impiccata in carcere adove era stata trasferita dopo un arresto . In base a quanto si apprende i pm di piazzale Clodio indagano per istigazione al suicidio e avrebbero disposto ...

Un suicidio: si è impiccata in cella. Così le autorità francesi spiegano la morte di Gilda Ammendola, 32enne italiana arrestata in Francia lo scorso 21 gennaio e trasferita nel carcere di ...Ercolano, Gilda muore in carcere a Parigi: sospetti sulla tragedia È ancora avvolta nel mistero la morte della 32enne di Ercolano. Trovata senza vita in un penitenziario di Parigi: aperta un’inchiesta ...