Parigi 2024 | Malagò fissa l’obiettivo | “Qualificarci in massa per migliorare record Tokyo”

"Per migliorare le 40 medaglie di Tokyo dobbiamo innanzitutto Qualificarci, e in Europa la competizione è estremamente più complessa. Quindi se riusciamo a Qualificarci pesantemente io vi dico che possiamo ancora raccontare che 'i sogni possono diventare realtà' e fare anche meglio. Stiamo lavorando per voi". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione del libro "'Tokyo 2020, l'Italia chiamò!' 40 medaglie olimpiche, il nostro sport segna la rinascita" di Carmelo Lentino e Roberto Messina al Salone d'Onore del Coni a Roma. "Ricordo che quando presentammo i portabandiera, dissi che avremmo fatto bene a Tokyo, ma c'erano tante incognite, l'incertezza nell'incertezza dello sport perché c'era il Covid – ha ricordato il numero uno del

