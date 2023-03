“Pari diritti per tutti” | a Berlino via libera al Senza veli nelle piscine pubbliche

“Pari diritti per tutti”, a Berlino via libera al topless nelle piscine pubbliche (Di giovedì 9 marzo 2023) In seguito alla denuncia di discriminazione presentata da una donna, l’amministrazione cittadina di Berlino ha stabilito che tutti potranno stare in Senza veli nelle piscine pubbliche: le nuove regole che permetteranno a chiunque di nuotare Senza coprirsi il torso arrivano in risposta a quanto segnalato da una cittadina, che si era rivolta all’ufficio del difensore civico del Senato per la Parità di trattamento per ottenere Pari trattamento rispetto agli uomini. A quel punto la Berliner Baederbetriebe, che gestisce le piscine pubbliche della città, ha deciso di cambiare le sue norme sull’abbigliamento. “L’ufficio del difensore civico accoglie con grande favore la decisione della ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023) In seguito alla denuncia di discriminazione presentata da una donna, l’amministrazione cittadina diha stabilito chepotranno stare in: le nuove regole che permetteranno a chiunque di nuotarecoprirsi il torso arrivano in risposta a quanto segnalato da una cittadina, che si era rivolta all’ufficio del difensore civico del Senato per latà di trattamento per otteneretrattamento rispetto agli uomini. A quel punto la Berliner Baederbetriebe, che gestisce ledella città, ha deciso di cambiare le sue norme sull’abbigliamento. “L’ufficio del difensore civico accoglie con grande favore la decisione della ...

