Parco del Cilento | Gambino FdI | Da Marotta parole pretestuose e prive di senso giuridico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pompeii_sites : Questa mattina, in occasione della #giornatainternazionaledelladonna, si è tenuta una visita speciale destinata all… - fattoquotidiano : Traffico di rifiuti, sequestrato tratto del cantiere della Tangenziale di Novara: “Smaltiti anche nel Parco Sud di… - nzingaretti : Oggi aumenta il biglietto del Parco Archeologico di Ostia Antica da 12 a 18 euro. Il Governo conferma la sua vision… - salernonotizie : Salerno, Parco del Seminario ridotto a una vergogna dall’estate scorsa: area inagibile - meteoplanetit : Buongiorno immersi nella #natura ?? ma chiariamo subito chi comanda ?? Oasi dei #cervi all’interno del #Parconaturale… -

"Sono rimasto letteralmente basito quando ho letto le dichiarazionisindaco Marotta riguardo il curriculum vitae di Giuseppe Coccorullo, il neopresidenteCilento,Vallo di Diano e Alburni. Mi chiedo soprattutto il motivo per cui Marotta abbia sollevato solo oggi questa assurda quanto inutile questione. Le sue parole sono palesemente ...La giunta ha approvato la realizzazione di un nuovo parcheggio al servizioBaronio, la più grande area verde della città. "Aggiungiamo un tassello a una delle zone più amate della nostra città " spiega Igor Gallonetto, assessore al verde pubblico e alla ...= '1678342632' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > Il direttore, Bernardo Agrò, che è il principale indagato, si è dimesso , ...

Parco del Mare, nuovo look per gli ingressi degli stabilimenti. Si completano le aree verdi delle dune RiminiToday

A Salerno il Parco del Seminario versa in uno stato di degrado assoluto. A denunciarlo sono alcuni residenti della zona, che hanno più volte richiesto – come riporta il quotidiano “Le Cronache” oggi ...Il Parco nazionale lancia il progetto ‘Conservation Photography’ per promuovere l’uso consapevole ed etico della fotografia. I partecipanti apprenderanno come approcciarsi all’ambiente che ci circonda ...