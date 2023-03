Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lospaziobianco : #AlejandroJodorowsky e #Theo raccontano la dissolutezza alla corte di Papa Giulio II: - illubot3 : Torna “Il Papa terribile” in edizione integrale.: - alienoinsalotto : @Arypigliate Ma te lo immagini un papa che pensa quello che sente, sente quello che pensa e fa quello che sente e… - fknmel0drama : fatto entrambi i pasti principali della giornata conditi dalle lacrime grazie mamma e papà è stato terribile - Patryx5 : @silviaf160562 È terribile lo so bene Mia mamma farà 20 anni a luglio e mio papà 8 anni tra pochi giorni È un vuot… -

...è. Così conta solo chi riesce a stare nell'ingranaggio dell'attività e le vittime vengono messe da parte, considerate un peso e affidate al buon cuore delle famiglie". A denunciarlo è...Lo ha detto il, che ricevendo in udienza i dirigenti e il personale dell'Inail ha spiegato che "la tremenda logica che diffonde lo scarto si riassume nella frase: 'Vali se produci'". "...Atene (AsiaNews) - In un'atmosfera sobria e sommessa, per rispetto alle 60 vittime dele incidente ferroviario accaduto nei giorni scorsi presso i pendii del Monte Olimpo, il 7 ...da...

Papa: terribile la logica che conta solo chi produce Agenzia askanews

Napoli, Victor Osimhen racconta il terribile ricordo della sua infanzia: "Il proprietario di casa...", ecco le parole agghiaccianti.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...