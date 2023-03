Papà, mi regali il telefonino? (Di giovedì 9 marzo 2023) Da Panorama del 15 giugno 2000 "Papà, mi regali un telefonino?". E' questa, complice il rito dei regali di fine anno scolastico, una delle domande sempre più ricorrenti nelle famiglie italiane. Che fare? I dubbi non mancano: da quelli etici a quelli scientifici. Il rebus della presunta nocività delle onde elettromagnetiche emesse dai cellulari è tutt'altro che risolto e la scorsa settimana il Times di Londra ha sollevato un putiferio pubblicando una ricerca secondo la quale sarebbero proprio i bambini i soggetti più esposti ai possibili rischi. Tanta incertezza ha spinto un' associazione di consumatori italiani, la Codacons, a proporre proprio nei giorni scorsi di vietare l' uso dei cellulari ai minori di 16 anni. La battaglia è iniziata. Il telefonino è infatti diventato l' oggetto del desiderio dei ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 marzo 2023) Da Panorama del 15 giugno 2000 ", miun?". E' questa, complice il rito deidi fine anno scolastico, una delle domande sempre più ricorrenti nelle famiglie italiane. Che fare? I dubbi non mancano: da quelli etici a quelli scientifici. Il rebus della presunta nocività delle onde elettromagnetiche emesse dai cellulari è tutt'altro che risolto e la scorsa settimana il Times di Londra ha sollevato un putiferio pubblicando una ricerca secondo la quale sarebbero proprio i bambini i soggetti più esposti ai possibili rischi. Tanta incertezza ha spinto un' associazione di consumatori italiani, la Codacons, a proporre proprio nei giorni scorsi di vietare l' uso dei cellulari ai minori di 16 anni. La battaglia è iniziata. Ilè infatti diventato l' oggetto del desiderio dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Festa del Papà, 15 regali per fare contenti tutti, dai più pigri agli sportivi di famiglia - drezzyit : Regali per la festa del papà: le idee moda per dirgli “ti voglio bene” Leggi qui: - regalidinatale : kaululu Bracciale Pelle Donna Uomo Personalizzato in Acciaio con Nome Incisione Braccialetti Coppia con Nomi Person… - Sofia19664 : @Bea_Mary84 Tanti tanti auguri Leo, che la vita ti regali gioie, poche sbucciature di ginocchia e un buon cerotto p… - MktNotizie : RT @fashionaut: #FestaDelPapa: consigli per i regali da fare, nel post a cura di Fashionaut! #SanGiuseppe #Regali -

Comunicato Stampa: Regali per la Festa del Papà Esatto! I regali della Natiflow per la Festa del Papà sono in edizione limitata. L'azienda ha deciso di realizzare solo 5 diverse confezioni regalo, ognuna con una fascia di prezzo diversa per ... Comunicato Stampa: Regali Festa del Papà Esatto! I regali della Natiflow per la Festa del Papà sono in edizione limitata. L'azienda ha deciso di realizzare solo 5 diverse confezioni regalo, ognuna con una fascia di prezzo diversa per ... Stile Grooming 10 regali beauty per la festa del papà 10 regali beauty per la festa del papà ... passando per i device tecnologici di ultima generazione, ecco 10 regali a tema beauty per la Festa del Papà 2023, selezionati per voi da Esquire.it Per i più high - tech Se c'è una cosa che i padri ... Esatto! Idella Natiflow per la Festa delsono in edizione limitata. L'azienda ha deciso di realizzare solo 5 diverse confezioni regalo, ognuna con una fascia di prezzo diversa per ...Esatto! Idella Natiflow per la Festa delsono in edizione limitata. L'azienda ha deciso di realizzare solo 5 diverse confezioni regalo, ognuna con una fascia di prezzo diversa per ...... passando per i device tecnologici di ultima generazione, ecco 10a tema beauty per la Festa del2023, selezionati per voi da Esquire.it Per i più high - tech Se c'è una cosa che i padri ... Festa del Papà, 15 regali per fare contenti tutti, dai più pigri agli sportivi di famiglia WIRED Italia