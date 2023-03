Paolo Berlusconi | “Chiuso l’accordo per la vendita del Giornale agli Angelucci” La famiglia controllerà tre quotidiani di destra

(Di giovedì 9 marzo 2023) “Per ladelc’è un accordo ormai consolidato con gli“. A dirlo all’AdnKronos è, che conferma così la chiusura dell’affare che porterà il quotidiano di via Negri nelle mani delladi imprenditori della sanità privata, già editori di Libero e del Tempo. Nelle mani degli– il cui capo, Antonio, è deputato della Lega – si concentrerà quindi un maxi-polo dell’informazione di, che potrebbe diventare un monopolio se andasse in porto anche la trattativa con Maurizio Belpietro per acquistare La Verità., editore delda più di trent’anni, specifica di avere “interesse a conservare una partecipazione consistente” ...

Dopo il Milan, Silvio Berlusconi si separa da un secondo “grande amore”, il quotidiano ‘Il Giornale’ da 30 anni ...La quota di maggioranza dello storico quotidiano fondato nel 1974 da Indro Montanelli passerà all'imprenditore e deputato della Lega. Alla famiglia del Cav. resta il 30 per cento ...